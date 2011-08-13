Британська поліція образилася на Кемерона: навіщо шукати порад у США?

Провідні інспектори Скотланд-Ярду висловили подив у зв`язку з планами прем`єр-міністра Девіда КЕМЕРОНА скористатися послугами американського консультанта з питань безпеки, колишнього глави поліції Нью-Йорка Білла БРЕТТОНА, наполягаючи на тому, що лондонська поліція може дати компетентніші рекомендації.

Як передає РІА Новости, про це йдеться в заяві поліцейської асоціації Met Inspectors Branch Board.

Раніше британські ЗМІ повідомили про те, що Д.КЕМЕРОН звернувся до Б.БРЕТТОНА з проханням приїхати до Лондона і проконсультувати його з питань безпеки під час таких безладів, які в останні дні охопили Лондон і низку англійських міст.

Б.БРЕТТОН працював главою поліції Нью-Йорка і Лос-Анджелеса понад 20 років, значно знизив рівень злочинності і в 2009 році вийшов у відставку, займаючись нині консультаціями, які від нього хоче отримати і Даунінг-стріт.

Проте поліцейська асоціація порушила питання про те, що консультацій треба шукати не за кордоном.

"Асоціація провідних поліцейських офіцерів і Федерація інспекторів Столичної поліції Лондона чудово розбираються в британському законодавстві, і ми вважаємо, що ми в даному випадку більше уповноважені консультувати прем`єр-міністра, аніж якийсь американець", - наголшується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, безлади почалися 6 серпня на півночі Лондона. Приводом для них стало вбивство поліцейським під час перевірки автомобіля підозрюваного в зв`язках з кримінальним світом місцевого жителя, 29-річного чорношкірого Марка Даггана. Організований місцевими жителями мітинг біля поліцейської дільниц в лондонському районі Тоттенхемі незабаром переріс в неконтрольовані безлади, грабежі і мародерство по всьому Лондону та інших містах. Заворушення забрали життя п`ятьох людей і призвели до затримання понад 1,6 тисяч.