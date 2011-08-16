Кікбоксер убив держохоронця з його ж пістолета

Мешканцеві Північної Осетії пред`явлене звинувачення у вбивстві двох співробітників держохорони республіки Південна Осетія, повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційний сайт управління Слідчого комітету РФ.

У підозрюваного - кікбоксера Альберта Цзгоєва стався конфлікт з двома співробітниками південноосетинської держохорони, одним з яких був двоюрідний брат президента Південної Осетії Едуарда Кокойти Алім Кабулов. Сварка переросла бійку, Цзгоєв побив обох, а потім вистрілив в них з пістолета Стечкіна, який дістав з кобури одного з охоронців.

Інцидент у кафе у Владикавказі був знятий у травні ц.р. камерами спостереження. Щодо Цзгоєва порушено кримінальну справу.

Цзгоєв, Кабулов і ще один співробітник держохорони сиділи в кафе за сусідніми столиками. Після словесної перепалки Цзгоєв спробував залагодити конфлікт і замовив для чоловіків пляшку алкоголю. Проте сварку зупинити не вдалося. Повідомлялося, що спортсмен напав на охоронців після того, як один з них наставив на нього пістолет. Цзгоєв прийшов до правоохоронних органів з повинною наступного ранку після бійки в кафе.