Меркель і Саркозі сьогодні рятували євро

Франція і Німеччина виступають за створення "економічного уряду", т.зв. Ради зони євро, заявив президент Франції Ніколя Саркозі на прес-конференції за підсумками переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що відбулися сьогодні в Парижі.

Передбачається, що Рада, в яку входитимуть глави держав і урядів, збиратиметься двічі в рік. На посаду її голови Н.Саркозі і А.Меркель рекомендують призначити президента Євросоюзу Хермана ван Ромпея.

Н.Саркозі і А.Меркель озвучили ще ряд пропозицій щодо європейської економіки. Зокрема, канцлер ФРН заявила, що Єврокомісія повинна мати більше можливостей для втручання в економічну політику країн-боржників.

Також Німеччина і Франція вважають необхідними встановити в ЄС спільний податок на фінансові операції.

Крім цього, Париж і Берлін мають намір ввести спільний податок на французькі і німецькі підприємства з 2013 р.

А.Меркель зазначила, що випуск єдиних єврооблігацій не є "останнім засобом" для подолання кризи в країнах єврозони, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. За її словами, боргові проблеми в єврозоні можна вирішити, не вдаючись до цього засобу. Німеччина і Франція єдині, що зараз починати їх випуск передчасно.

Також, на думку сторін, коштів, що є в розпорядженні Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF), наразі достатньо, і переглядати їх обсяг нераціонально.