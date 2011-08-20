Британія видворить із країни 150 учасників погромів
16:54, 20 серпня 2011Світ
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«За першої нагоди»
Іноземці, затримані за участь безладів у містах Великої Британії на початку серпня, мають бути депортовані «за першої нагоди».
Про це, як повідомляє ВВС, заявив міністр у справах імміграції країни Деміан ГРІН.
За даними британської прикордонслужби, приблизно 150 осіб з 2800 заарештованих під час безладів є іноземними громадянами.
За імміграційними правилами країни, люди, що не є громадянами Євросоюзу, мають бути негайно депортовані у разі, якщо будуть засуджені до 12 місяців тюремного ув’язнення.
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