Британія видворить із країни 150 учасників погромів

Іноземці, затримані за участь безладів у містах Великої Британії на початку серпня, мають бути депортовані «за першої нагоди».

Про це, як повідомляє ВВС, заявив міністр у справах імміграції країни Деміан ГРІН.

За даними британської прикордонслужби, приблизно 150 осіб з 2800 заарештованих під час безладів є іноземними громадянами.

За імміграційними правилами країни, люди, що не є громадянами Євросоюзу, мають бути негайно депортовані у разі, якщо будуть засуджені до 12 місяців тюремного ув’язнення.