На авіашоу у Великобританії розбився літак

У Великобританії розбився літак пілотажної ескадрильї «Червоні стріли» (Red Arrows) центральної льотної школи країни.

Інцидент стався під час авіашоу в Борнмуті, передає Газета.Ru.

Міністр оборони заявив, що він вже проінформований про інцидент і продовжує отримувати нові дані про подію. При цьому він відмовився повідомити які-небудь подробиці.

Ім`я пілота офіційно не було оголошено, однак сайт шанувальників «Червоних стріл» повідомив в Twitter, що загинув лейтенант Дейв Девіс.

За місцевими новинами, розбився літак Red 4, пілотований Йоном Еггінгом.