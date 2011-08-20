На авіашоу у Великобританії розбився літак
19:03, 20 серпня 2011Світ
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Підтвердив міністр оборони
У Великобританії розбився літак пілотажної ескадрильї «Червоні стріли» (Red Arrows) центральної льотної школи країни.
Інцидент стався під час авіашоу в Борнмуті, передає Газета.Ru.
Міністр оборони заявив, що він вже проінформований про інцидент і продовжує отримувати нові дані про подію. При цьому він відмовився повідомити які-небудь подробиці.
Ім`я пілота офіційно не було оголошено, однак сайт шанувальників «Червоних стріл» повідомив в Twitter, що загинув лейтенант Дейв Девіс.
За місцевими новинами, розбився літак Red 4, пілотований Йоном Еггінгом.
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