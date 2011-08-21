Через стадо корів почалася війна

У Південному Судані в штаті Джонглій в результаті запеклих зіткнень між двома племенами загинули, щонайменше, 500 осіб, передає Б-б-сі. Внаслідок погромів практично повністю спалене ціле місто.

Зіткнення в штаті почалися після того, як 19 серпня члени племені мурле спробували вкрасти у племені лу-нуер стадо корів. Інформацію підтвердив міністр юстиції країни.

У коментарях з даного приводу губернатор штату поскаржився на тяжке продовольче становище, а також брак худоби для церемоніального використання.

Джонглій найнебезпечніший штат Південного Судану - країни, яка лідирує в рейтингу країн з найвищим рівнем загрози тероризму. Південний Судан наймолодша держава світу, його офіційне відділення від Судану та визнання світовою спільнотою відбулася 9 липня ц.р.

Проте з отриманням незалежності в країні зберігається криза управління, яку посилює відсутність повноцінної валюти, виробництва, а також загальний рівень відсталості в розвитку.

За даними ООН, впродовж півроку на території Південного Судану сталося близько 300 конфліктів, в яких загинули 2368 осіб, зазначає РосБізнесКонсалтинг.