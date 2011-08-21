Спалахнули бої в столиці Лівії

У ніч на 21 серпня в лівійській столиці Тріполі, де тривають бої між урядовими військами і формуваннями повстанців, загинули більше 100 осіб, повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал Аль-Джазіра.

Журналісти видання посилаються на очевидців, які змогли додзвонитися до редакції. Офіційних даних про загиблих і поранених не надала жодна з протиборчих сторін.

Увечері 20 серпня війська повстанців почали штурм Тріполі. Як повідомляє CNN, вибухи і постріли чулися в різних районах міста цілу ніч.

Вранці в неділю син Муаммара Каддафі Сейф аль-Іслам виступив з телезверненням, в якому заявив, що всі битви в столиці повстанці програли. Натомість кореспонденти CNN запевняють, що ті впевнено просуваються вглиб Тріполі та тіснять урядові війська в інших районах країни.

Раніше сам Муаммар Каддафі, який, за інформацією преси, перебуває поза Тріполі, закликав своїх прихильників раз і назавжди покінчити з повстанням у Лівії. "Прийшов час закінчити цей маскарад, - цитує лівійського лідера Agence France-Presse. - Ви повинні піднятися і мільйонами піти звільняти міста".

Тим часом Туніс офіційно визнав повстанську Перехідну національну раду (ПНС) як єдину легітимну владу в Лівії, передає Associated Press з посиланням на туніське агентство TAP. Таким чином, західний сусід Лівії, який раніше зберігав нейтралітет, фактично відвернувся від Муамара Каддафі, зазначає агентство.