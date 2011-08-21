Мотоциклісти розстріляли генпрокурора

Генеральний прокурор району Герешк провінції Гельменд на півдні Афганістану був застрелений двома невідомими вранці в неділю, повідомляє Associated Press з посиланням на представників місцевої влади.

Озброєні мотоциклісти розстріляли Мухаммада Азама (Mohammad Azam), коли той прямував на роботу. Представники губернатора провінції зазначили, що нападники залишаються на волі і сили безпеки провінції кинуті на їх пошуки.

Поки відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.