Мотоциклісти розстріляли генпрокурора

11:25, 21 серпня 2011
Світ
4779 0

Теракт в Афганістані

Генеральний прокурор району Герешк провінції Гельменд на півдні Афганістану був застрелений двома невідомими вранці в неділю, повідомляє Associated Press з посиланням на представників місцевої влади.

Озброєні мотоциклісти розстріляли Мухаммада Азама (Mohammad Azam), коли той прямував на роботу. Представники губернатора провінції зазначили, що нападники залишаються на волі і сили безпеки провінції кинуті на їх пошуки.

Поки відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter