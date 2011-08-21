Мотоциклісти розстріляли генпрокурора
11:25, 21 серпня 2011Світ
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Теракт в Афганістані
Генеральний прокурор району Герешк провінції Гельменд на півдні Афганістану був застрелений двома невідомими вранці в неділю, повідомляє Associated Press з посиланням на представників місцевої влади.
Озброєні мотоциклісти розстріляли Мухаммада Азама (Mohammad Azam), коли той прямував на роботу. Представники губернатора провінції зазначили, що нападники залишаються на волі і сили безпеки провінції кинуті на їх пошуки.
Поки відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.
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