Сектор Газа залишають іноземці

Іноземні працівники міжнародних неурядових організацій залишать сектор Газа в найближчі години, побоюючись початку ізраїльської великомасштабної операції, повідомив РІА "Новости" співрозмовник у цих організаціях.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомили, що Ізраїль відкрив єдиний перехід на кордоні з Газою на 4 години для доставки продуктів харчування в анклав. Так було зроблене перед військовими діями в Газі взимку 2008-2009 років.

Ситуація в секторі та сусідніх до нього районах південного заходу Ізраїлю різко загострилася після загибелі вісьмох ізраїльтян в теракті в південному місті Ейлат.

У четвер ізраїльські ВПС завдали ракетних ударів по сектору Газа, в результаті яких були вбиті керівники палестинської організації "Комітети народного опору", на яку Ізраїль поклав відповідальність за теракти.

Правлячий в анклаві рух ХАМАС, як і решта угруповань, оголосив про припинення перемир`я з Ізраїлем. Палестинські угруповання продовжують оголошувати про обстрілу Ізраїлю ракетами. Той у відповідь завдає ударів по об`єктах бойовиків. Кількість випущених ракет по ізраїльській території з четверга перевищила 60.

Сьогодні армія Ізраїлю заарештувала 120 бойовиків ХАМАС на Західному березі річки Йордан, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на ізраїльських військових.