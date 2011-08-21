Віце-президент: перед Китаєм і США стоять спільні проблеми

16:05, 21 серпня 2011
Світ
1796 0

Дж.Байден закінчує візит

США і КНР повинні усвідомлювати, що їх об`єднують спільні глобальні проблеми та обов`язки. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час візиту до Китаю, передає Associated Press.

Дж.Байден наголосив, що обом країнам необхідно забезпечити одна одній найбільш сприятливі умови для торгівлі і капіталовкладень. Пекін має усунути бар`єри, які перешкоджають американським партнерам встановити збалансовані торговельні відносини з Китаєм.

Як США, так і КНР зацікавлені в стабільності в світі, що передбачає, крім усього іншого, контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї в таких країнах, як Північна Корея і Іран, заявив американський віце-президент, звертаючись до студентів університету Сичуань, який він відвідав в рамках свого візиту.

Крім того, Дж.Байден запевнив китайську сторону в стабільності американської економіки, заявивши, що дефолт не загрожує США, і Пекін може не турбуватися з цього приводу.

Китай, нагадує РосБізнесКонсалтинг, як великий утримувач американських казначейських облігацій на 1,2 трлн дол., розкритикував США після зниження рейтингу країни експертами S&P, наголосивши, що розбіжності між республіканцями і демократами в питанні підвищення ліміту держборгу США змусили засумніватися в стабільності економіки.

Сьогодні закінчується п`ятиденний візит Дж.Байдена до Китаю. Решту дня віце-президент США проведе, відвідуючи міста КНР із своїм китайським колегою Сі Цзіпіном, який, за прогнозами, може стати новим лідером країни на наступних виборах.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter