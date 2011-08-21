Віце-президент: перед Китаєм і США стоять спільні проблеми

США і КНР повинні усвідомлювати, що їх об`єднують спільні глобальні проблеми та обов`язки. Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час візиту до Китаю, передає Associated Press.

Дж.Байден наголосив, що обом країнам необхідно забезпечити одна одній найбільш сприятливі умови для торгівлі і капіталовкладень. Пекін має усунути бар`єри, які перешкоджають американським партнерам встановити збалансовані торговельні відносини з Китаєм.

Як США, так і КНР зацікавлені в стабільності в світі, що передбачає, крім усього іншого, контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї в таких країнах, як Північна Корея і Іран, заявив американський віце-президент, звертаючись до студентів університету Сичуань, який він відвідав в рамках свого візиту.

Крім того, Дж.Байден запевнив китайську сторону в стабільності американської економіки, заявивши, що дефолт не загрожує США, і Пекін може не турбуватися з цього приводу.

Китай, нагадує РосБізнесКонсалтинг, як великий утримувач американських казначейських облігацій на 1,2 трлн дол., розкритикував США після зниження рейтингу країни експертами S&P, наголосивши, що розбіжності між республіканцями і демократами в питанні підвищення ліміту держборгу США змусили засумніватися в стабільності економіки.

Сьогодні закінчується п`ятиденний візит Дж.Байдена до Китаю. Решту дня віце-президент США проведе, відвідуючи міста КНР із своїм китайським колегою Сі Цзіпіном, який, за прогнозами, може стати новим лідером країни на наступних виборах.