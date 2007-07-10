У Росії зійшов з рейок пасажирський потяг: є постраждалі

У Свердловській області зішли з рейок дев`ять вагонів пасажирського потягу, є постраждалі. МНС і ГУВС уточнюють їх кількість, а в міськздороввідділі Єкатеринбурга повідомляють, що одержали поранення троє людей і ніхто не загинув. Причини НП встановлюються.

Більшість джерел вказують, що в аварію потрапив потяг №337/338 Єкатеринбург-Приоб`є, проте не виключено, що зійшов з рейок потяг №343/344 Перм-Приоб`є.

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