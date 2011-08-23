Фінансова криза не впливає на час вступу до ЄС

Канцлер ФРН Ангела Меркель під час дводенного візиту на Балкани заявила, що фінансова криза не вплине на терміни вступу держав регіону до Європейського Союзу, повідомляє Радіо Свобода.

У понеділок на зустрічі з керівництвом Хорватії, яка має ввійти до ЄС у середині 2013 року, Меркель заявила, що ця країна може служити прикладом для інших держав регіону.

Сьогодні німецький канцлер зустрінеться з керівництвом Сербії. Візит пройде напередодні відновлення переговорів між Сербією і Косовим за посередництва ЄС. Очікується, що вони почнуться 2 вересня - незважаючи на недавні зіткнення на кордоні.