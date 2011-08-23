Що чекає Лівію після Каддафі?

Нестабільность загрожує Лівії після того, як після 40 років режим Муамара Каддафі впаде, вважають експерти з Ради із зовнішньої політики США.

"Одна справа вбити короля і скинути його старий режим, інша і важча - замінити його чимось кращим і забезпечити тривалий мир", - пише глава РЗП Річард Хаас (Richard N. Haass) в газеті Financial Times.

За його словами, повстанці - суміш геть різних осіб і груп: від колишніх прихильників режиму і світських лібералів до ісламістів - мають мало спільного, крім того, що вони всі проти Каддафі.

Усе це, як побоюються політологи, може потягти небажані наслідки.

"Така нестабільність не тільки створить гуманітарну катастрофу, а й призведе до появи нових авторитарних лідерів або розколу країни", - зазначається в оприлюдненій у понеділок доповіді політолога Денієла Сервера (Daniel Serwer) з Університету Джонса Гопкінса в Балтіморі.

За словами експерта, такий результат подій у Лівії також дискредитує очолене НАТО втручання і становитиме загрозу для життєвих інтересів європейських країн, включаючи проблеми постачань газу і нафти, зростання широкомасштабної еміграції.

"Відтак доречно було б для Євросоюзу очолити зусилля із стабілізації в Лівії після падіння режиму Каддафі, переважно під егідою ООН, за участю країн - членів Ліги арабських держав і Африканського союзу", - цитує РІА "Новости".

Серед сценаріїв нестабільності в Лівії він називає продовження опору прихильників Каддафі, пограбування і мародерство, розбрат, спроби помсти, зростання злочинності і майнових суперечок. Іншими словами, те, з чим зіткнувся Ірак після усунення Саддама Хусейна.