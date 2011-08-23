У Варшаві відбудуться заходи до Дня Незалежності України

Урочисті заходи із відзначення 20-ї річниці Незалежності України відбудуться у столиці Польщі 24 серпня та 28 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського Посольства у Варшаві, яке виступило організатором заходів.

Так, у середу, 24 серпня, відбудеться святкова Служба Божа у православній церкві на Волі та урочисте покладання квітів до Українського меморіалу на Вольському цвинтарі та до Пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Пізніше українські дипломати разом з представниками української громади покладуть квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

З нагоди свята з промовою виступить Надзвичайний та Повноважний посол України в Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.

Ще одна Служба Божа з нагоди 20-ї річниці Незалежності України відбудеться в неділю у греко-католицькій церкві на вулиці Мьодовій у центрі столиці Польщі.