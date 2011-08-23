У Канаді відбулося п’ять масових акцій на підтримку Тимошенко

Виконавчий директор Ліги українців Канади Борис ПОТАПЕНКО заявляє, що кримінальна справа проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є прикладом свавілля влади в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це він сказав учора біля Печерського райсуду Києва, який розглядає справу за обвинуваченням екс-прем’єра у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«Ми, українці всього світу, дуже стурбовані тим, що відбувається у нашій рідній державі. Справа проти Юлії ТИМОШЕНКО – це приклад свавілля чинної української влади. Нам всім зараз треба ставати плечем до плеча, щоб захистити українців від таких ганебних процесів», - сказав він.

Б.ПОТАПЕНКО також зазначив, що у Канаді відбулося п’ять масових акцій на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО, учасники яких вимагали від української влади дотримуватися законів та Конституції.

«Діаспора по всьому світу дуже стурбована ситуацією з дотриманням принципу верховенства права, Конституції та міжнародних норм на нашій рідній Батьківщині», - резюмував Виконавчий директор Ліги українців Канади.