Євродепутат: у вересні ЄП обговорить справу Тимошенко

У вересні Європейський парламент розгляне на своєму засіданні питання судового розгляду кримінальної справи колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив депутат Європарламенту від Латвії, член Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Олександр МИРСЬКИЙ в ході засідання прес-клубу в Міністерстві закордонних справ України.

«У вересні, найімовірніше, це питання обговорюватиметься в Європарламенті», - сказав О.Мирський.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади при підписанні в 2009 році газових угод між "Газпромом" і "Нафтогазом". З 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО перебуває під арештом.