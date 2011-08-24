Повстанці пограли у футбол головою Каддафі і розібрали золоті речі

Сотні повстанців влаштували розгром у резиденції Муаммара Каддафі, яку вони захопили кілька годин тому. Відповідні кадри розповсюдив телеканал Sky News.

Репортерам вдалося зняти, як, святкуючи перемогу над режимом, вони розбили золоту статую лідера джамахирії, відтяли у скульптури голову і ганяли її як м`яча. Крім того, повстанці спробували вирвати з кулака статуї американський літак, який символізував перевагу Лівії над США.

Переможці підпалили бедуїнський намет, в якому Каддафі приймав високих гостей.

Також повстанці вилучили позолочену гвинтівку, золотий візок для гри в гольф і багато інших речей Каддафі.

Тим часом місцезнаходження самого Каддафі залишається невідомим, зауважує Лента.ру. Представник повстанців Ахмед Омар Бані повідомив AFP, що в резиденції не виявилося ні лівійського лідера, ні його синів. Раніше повідомлялося, що під резиденцією виявили система тунелів, яка, можливо, дозволила Каддафі залишити Тріполі.