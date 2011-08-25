Баррозу: Україна закріпилася на світовій арені

Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголосив, що українці можуть розраховувати на постійну підтримку ЄС у реалізації «прагнень, народжених двадцять років тому».

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, йдеться у листі-привітанні Ж.БАРРОЗУ до глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА з нагоди 20-річчя Незалежності України.

У листі до Голова Єврокомісії передав привітання всім громадянам України з нагоди 20-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності.

«За останні двадцять років Україна закріпилася на світовій арені. Я дуже радий, що Європейська комісія і в цілому ЄС були партнером і другом протягом усіх цих років у подоланні викликів здійснення політичних та економічних реформ, які постають перед Україною», - йдеться у листі Голови Єврокомісії на адресу Президента України.

У своєму вітанні Ж.БАРРОЗУ наголосив, що Європейський Союз стоїть поряд з Україною як друг і партнер. «Мета політичної асоціації та економічної інтеграції, передбачена Угодою про асоціацію, переговори щодо якої ми сподіваємося завершити цього року, є амбіційною та новаторською. Вона запровадить нову основу договірних відносин між Європейським Союзом та Україною, відвівши центральне місце питанням поваги до прав людини, демократії та фундаментальних свобод, і, на моє переконання, надихне інші країни Східного партнерства», - йдеться у вітанні.

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що для досягнення цієї мети життєво необхідними є консолідація демократії та верховенства права. «Продовження впровадження реформ є найкращим засобом закріплення попередніх досягнень та забезпечення майбутніх здобутків», - переконаний він.

Голова Єврокомісії також також висловив сподівання, що конструктивна співпраця між Україною і ЄС й надалі сприятиме досягненню цієї спільної мети.