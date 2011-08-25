Стів Джобс залишив пост гендиректора Apple
08:10, 25 серпня 2011Світ
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На його місце прийде Тім Кук
Один із засновників Apple Стів ДЖОБС залишив пост генерального директора компанії.
Як повідомляє радіо «Свобода»,в офіційній заяві Apple сказано, що С.ДЖОБС переходить на посаду голови ради директорів компанії, а новим гендиректором буде Тім КУК, який заміщував С.ДЖОБСА із січня цього року, коли той пішов у відпустку через хворобу.
55-річний С.ДЖОБС лікувався від раку підшлункової залози.
Apple – одна з провідних корпорацій-розробників комп`ютерів і програмного забезпечення. Вона була заснована 1976 року.
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