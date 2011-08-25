Близько 12 мільйонів людей у світі не мають громадянства і внаслідок цього позбавлені основних прав людини, попереджає ООН.

Глава відомства ООН з прав людини Антоніу ГУТЕРРЕШ закликав світових лідерів активніше приєднуватися до двох міжнародних конвенцій від 1954 і 1961 років, що стосуються підтримки осіб без громадянства, повідомляє радіо «Свобода».

«Багато людей у відчаї і не бачать виходу з жахливого стану невизначеності», - наголосив А.ГУТЕРРЕШ.

Експерти ООН зазначають, що найгостріше проблема стоїть перед жителями країн Центральної і Південно-Східної Азії, Східної Європи, Близького Сходу та Африки