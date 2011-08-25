Wikileaks: Митний союз - це пастка для Казахстану
20:56, 25 серпня 2011Світ
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Сайт цитує американських дипломатів
Сайт Wikileaks оприлюднив чергову партію секретного листування американських дипломатів, зокрема, щодо відносин Росії з партнерами в СНД, повідомляє Бі-бі-сі.
Більшість оприлюднених матеріалів датуються 2004-2008 роками, в них, зокрема, йдеться про газову суперечку між Москвою і Києвом, а також про проблеми укладання Митного союзу між Росією, Казахстаном і Білоруссю.
Зокрема, в одному з документів американські дипломати висловлюють припущення про те, що Митний союз є механізмом, за допомогою якого Москва спробує чинити вплив на Астану.
На їх думку, підписання угоди про Митний союз істотно ускладнить Казахстану вступ до Світової організації торгівлі.
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