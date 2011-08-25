НАТО підключилося до пошуків Каддафі
22:28, 25 серпня 2011Світ
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Тривають зіткнення
Сили НАТО підключилися до пошуків Муамара Каддафі, повідомляє Радіо Свобода.
Як повідомив у четвер британський міністр оборони Лайєм Фокс, НАТО надає повстанцям розвідувальні дані і спеціальне устаткування, необхідне для пошуків.
Муамар Каддафі, зі свого боку, знову звернувся до прихильників. В аудіозаписі, переданому одним з телеканалів, він закликає їх очистити Тріполі від «щурів, хрестоносців і зрадників».
У деяких кварталах Тріполі, а також у ряді районів на заході і півдні Лівії тривають запеклі зіткнення.
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