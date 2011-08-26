Поляки негативно оцінюють перспективи економіки (опитування)

Кількість поляків, які негативно оцінюють перспективи національної економіки та особистого матеріального добробуту за останній місяць зросла на 7% до понад 60%.

Про це свідчать результати переданого УНІАН опитування TNS OBOP.

За даними опитування, 64% поляків сказали, що ситуація у Польщі розвивається в поганому напрямку проти 23%, які позитивно оцінювали перспективи на найближче майбутнє.

Решта не дали чіткої відповіді на поставлене запитання.

Крім цього, за даними опитування, 42% опитаних заявили, що очікують в найближчі три роки погіршення свого матеріального стану, 34% сподіваються на стабільну ситуацію та 18% розраховують на поліпшення. 6% не знали точно, чого очікувати від життя найближчим часом.

TNS OBOP в рамках проведеного 4-7 серпня дослідження опитував поляків старших 15 років. Похибка вибірки становить +/- 3,1%.

Як повідомляв УНІАН, за даними липневого опитування CBOS, 54% поляків очікували найближчим часом стабільної ситуації в економіці проти 18%, які розраховували на покращання, та 17%, що готувалися до гірших умов життя.

На початку серпня на світових фондових ринках розпочався панічний розпродаж акцій, що низка аналітиків назвали можливим початком нової світової фінансової кризи, причиною якої цього разу можуть бути проблеми із обслуговуванням суверенних боргів США та в Європі.