Меркель скасувала візит до Росії
00:55, 26 серпня 2011Світ
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Має справи нагальніші
Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала вересневий візит до Ярославля через майбутні дебати в бундестагу про порятунок євро, повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в уряді країни.
Меркель, можливо, виступить в парламенті 7 вересня, коли депутати розглянуть в першому читанні питання про розширення Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF).
До Ярославля німецький канцлер мала прибути на запрошення російського президента Дмитра Медведєва на політичний форум "Сучасна держава в епоху соціального різноманіття".
У четвер прес-служба Кремля повідомила про телефонну розмову між лідерами двох країн, зазначає Бі-бі-сі.
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