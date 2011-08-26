Меркель скасувала візит до Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала вересневий візит до Ярославля через майбутні дебати в бундестагу про порятунок євро, повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в уряді країни.

Меркель, можливо, виступить в парламенті 7 вересня, коли депутати розглянуть в першому читанні питання про розширення Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF).

До Ярославля німецький канцлер мала прибути на запрошення російського президента Дмитра Медведєва на політичний форум "Сучасна держава в епоху соціального різноманіття".

У четвер прес-служба Кремля повідомила про телефонну розмову між лідерами двох країн, зазначає Бі-бі-сі.