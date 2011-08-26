У Душанбе відбудеться зустріч президентів країн СНД

3 вересня в Душанбе (Таджикистан) відбудеться зустріч президентів країн СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві повідомив офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ.

«3 вересня в Душанбе пройде зустріч президентів країн СНД. На саміті лідери країн СНД за традицією обміняються думками з актуальних міжнародних проблем, розглянуть важливі питання подальшого розвитку Співдружності» - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

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За його словами, напередодні, 2 вересня, в Душанбе пройде засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД під головуванням Таджикистану.

О.ЛУКАШЕВИЧ повідомив, що голови МЗС обговорять цілу низку тем з міжнародного порядку денного, питання багатосторонньої співпраці на теренах Співдружності.

Також міністри розглянуть проект аналітичної доповіді «Підсумки діяльності СНД за 20 років і завдання на перспективу», який має значну зовнішньополітичну складову, а також інформацію про хід реалізації прийнятої в 2007 році в Душанбе концепції подальшого розвитку Співдружності.

За його словами, очікується обмін думками з тематики забезпечення гармонійного розвитку процесів регіональної співпраці, інтеграції в Європі і в Азії. Міністри розглянуть проект відповідної спільної заяви СМЗС, додав він.

О.ЛУКАШЕВИЧ повідомив, що також буде розглянуто проект угоди про увічнення пам`яті про мужність і героїзм народів держав-учасників СНД у Великій Вітчизняній війні, яку передбачається внести на підписання глав держав СНД.

Окрім того, розглядатиметься низка документів, які будуть внесені на затвердження президентів СНД. Це, зокрема, проект програми співпраці держав СНД у протидії незаконної міграції на 2012-2014 роки, угода про співпрацю в матеріально-технічному забезпеченні органів, що здійснюють боротьбу з тероризмом, та ін.