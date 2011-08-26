США віддадуть лівійцям 1,5 млрд. дол. з активів Каддафі

США розморозять півтора мільярди доларів з активів Муаммара Каддафі та його оточення для екстреної допомоги Лівії, повідомляє Agence France-Presse.

Передбачається, що 500 мільйонів доларів будуть передані міжнародним гуманітарним організаціям. Ще 500 мільйонів отримає Національна перехідна рада (НПР) - орган влади, сформований супротивниками Каддафі. Ця частина грошей піде на зарплати держслужбовцем і на деякі інші потреби. Нарешті, третина суми буде передана міжнародному фонду, який оплачуватиме постачання до Лівії палива і гуманітарних вантажів.

Раніше проти розмороження лівійських активів виступила ПАР, яка не визнала НПР легітимною владою. Коли американці пригрозили винести питання на голосування Ради Безпеки ООН, представники ПАР поступилися.

Фінанси Каддафі та лівійських урядовців, нагадує Лента.ру, були заморожені США в лютому 2011 року. Тоді повідомлялося, що сума заблокованих активів - 30 мільярдів доларів.

Тим часом Національна перехідна рада оголосила про переїзд з Бенгазі, де вона базувалася, до столиці Лівії - Тріполі, повідомляє Радіо Свобода.

Із заявою про це виступив у четвер увечері заступник голови ради Алі Тархуні. У Тріполі, взятому днями повстанцями, зберігаються осередки опору прихильників Каддафі, чиє місцезнаходження досі невідоме.

Стало відомо, де переховувався Каддафі після розгрому палацу, повідомляє французьке видання Paris Match. За даними журналу, в середу "арабські спецслужби спільно з лівійськими військовими, які перейшли на бік опозиції" спробували захопити полковника, але спізнилися. За їх даними, Каддафі принаймні на одну ніч зупинився в приватному будинку в самому центрі Тріполі. Як пише Paris Match, "будинок був скромним і нічим не виділявся серед інших". Проте, коли спецназ прибув на місце вранці 24 серпня, Каддафі там вже не було.