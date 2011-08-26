WikiLeaks у найближчі години оприлюднить 100 тисяч нових документів

Інтернет-портал політичних викриттів WikiLeaks має намір протягом найближчих кількох годин викласти у відкритий доступ 100 тисяч внутрішніх документів державного департаменту США, повідомляє Reuters з посиланням на сторінку сайту в Twitter, якою, як припускають, керує засновник порталу Джуліан Ассанж.

Як зазначає Reuters, раніше WikiLeaks оприлюднив 97 тисяч 115 документів з понад 251 тисячі, що потрапили в його розпорядження.

Ймовірно, ті 100 тисяч, які сайт має намір викласти незабаром, також з цієї кількості.