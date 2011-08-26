Напад на казино в Мексиці: загинули 50 людей

На північному сході Мексики, в місті Монтеррей, понад 50 осіб загинули й десятки зазнали поранень внаслідок нападу на велике казино.

Як повідомляє NEWSru, декілька озброєних людей у масках під'їхали на чотирьох автомобілях до грального закладу Royale і закидали будівлю "коктейлями Молотова" і запальними гранатами.

За інформацією Reuters із посиланням на місцеві правоохоронні органи, після підпалу бандити розстрілювали людей, які вибігали з будівлі, намагаючись врятуватися від пожежі. Закінчивши розправу, злочинці зникли в невідомому напрямку.

За словами очевидців, пожежа, що спалахнула, миттєво охопила всю будівлю і частково перекинулася на сусідні будови. На місці події працюють рятувальники й пожежні бригади, відзначає ІТАР-ТАСС.

Постраждалих доставлено до місцевих лікарень, де їм надається термінова медична допомога. За даними влади штату Нуево-Леон, столицею якого є Монтеррей, кількість жертв злочинців може зрости, оскільки багато хто з постраждалих перебуває в госпіталях у важкому стані.

Мексиканська влада поки не висуває версій щодо винуватців розправи. Припускають, що її здійснили бойовики однієї з діючих на півночі країни банд наркомафії.

У своєму мікроблозі на Twitter Президент Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОН назвав інцидент "актом вандалізму й терору" і присягнувся продовжувати боротися з організованою злочинністю. У Монтерреї, місті з населенням 4 мільйони осіб, раніше за наказом Президента застосовувалися суворі заходи щодо членів наркокартелів.

Ф.КАЛЬДЕРОН після приходу до влади в 2006 році оголосив війну організованій злочинності й наркомафії. Він також залучив армію для боротьби з незаконним оборотом наркотиків. У прикордонні з США райони було направлено понад 60 тисяч військовослужбовців. За роки правління Ф.КАЛЬДЕРОНА в Мексиці від рук наркомафії загинули понад 42 тисяч осіб.

Тепер уряд обіцяє зробити все можливе, щоб зупинити насильство й заарештувати відповідальних за напад на казино.

Як зазначають ЗМІ, казино стали популярним видом розваги в Мексиці, багато з них останнім часом піддавалися нападам бандитів.