Британська авіація завдала удару по бункеру Каддафі
18:10, 26 серпня 2011Світ
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Його рідне місто чинить запеклий опір
Міністерство оборони Великої Британії повідомило про авіаудари по бункеру Муаммара Каддафі в його рідному місті Сирт, повідомляє Радіо Свобода. Уточнюється, що випущені по цілі ракети мали пристрої точного наведення.
Колишній лівійський лідер Муаммар Каддафі зник у вівторок, коли сили повстанців увійшли до Тріполі і зайняли укріплені урядові споруди.
Сьогодні, як повідомляється, повстанці ведуть збройну облогу Сирта, де зустріли запеклий опір військ Каддафі. Безладну стрілянину чути і в Тріполі.
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