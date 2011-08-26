Британська авіація завдала удару по бункеру Каддафі

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про авіаудари по бункеру Муаммара Каддафі в його рідному місті Сирт, повідомляє Радіо Свобода. Уточнюється, що випущені по цілі ракети мали пристрої точного наведення.

Колишній лівійський лідер Муаммар Каддафі зник у вівторок, коли сили повстанців увійшли до Тріполі і зайняли укріплені урядові споруди.

Сьогодні, як повідомляється, повстанці ведуть збройну облогу Сирта, де зустріли запеклий опір військ Каддафі. Безладну стрілянину чути і в Тріполі.