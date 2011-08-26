Одеса просить Януковича і Азарова вплинути на Молдову

Одеська обласна рада закликає владу України вжити заходів із запобігання можливій екологічній катастрофі на Дунаї через будівництво нафтового терміналу у молдавському селищі Джурджулешти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВУ депутати облради прийняли сьогодні на сесії.

Депутати висловлюють побоювання з приводу розвитку інфраструктури цього молдавського порту, оскільки відповідні експертні комісії зробили висновки про те, що деякі споруди порту, перш за все, нафтового терміналу, не відповідають елементарним нормам безпеки.

Запуск молдавського «нафтотерміналу в порту Джурджулешти загрожує серйозною екологічною утратою одеському Придунав`ю», - переконані депутати Одеської облради.

Вони вважають, що Міністерство закордонних справ України повинне подати на адресу МЗС Республіки Молдова ноту протесту.

Довідка УНІАН. Селище Джурджулешти - крайня південна точка Молдови поблизу кордону з Румунією та України. Поряд з ним за узгодженням з українською стороною споруджений єдиний молдавський порт на Дунаї. Близько 480 метрів річкового берега, переданого Молдові, Україна обміняла на ділянку автомобільної дороги в молдавському селі Паланка (найкоротший шлях з південної в північну частину Одеської області). Будівництво терміналу в порту почалося в 1996 році.

Діючі потужності терміналу включають причал для прийому нафтових танкерів, вісім резервуарів місткістю 52 тисяч тонн, а також комплексну систему закачування нафтопродуктів з морських цистерн в резервуари.