У Лівії розстрілюють і шукають гроші

Командувач силами повстанців у столиці Лівії Абдельхакім Бельхадж оголосив про об`єднання всіх повстанських загонів під керівництвом єдиної військової ради, передає Reuters.

"Військова Рада оголошує про намір розформувати всі повстанські формування і об`єднати їх в державні інституції", - заявив Бельхадж. Усі загони ввійдуть до єдиної національної армії після перехідного періоду, зазначив він.

Як наголошує РІА "Новости", заява Бельхаджа прозвучала на тлі побоювань щодо можливості розколу в таборі повстанців через племінні та регіональні відмінності після досягнення остаточної перемоги над силами лідера Джамахірії.

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Тим часом ООН, Євросоюз, Африканський Союз і Ліга арабських держав закликали сторони конфлікту утриматися від репресій і розправ, повідомляє Радіо Свобода. З такою заявою від імені чотирьох організацій виступила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кетрін Ештон.

Раніше з Тріполі надходили повідомлення про сліди можливих масових убивств полонених і ув`язнених під час боїв у лівійській столиці в останні дні. Amnesty International заявила, що має докази розправ із беззбройними, здійснених прихильниками Муаммара Каддафі, а також жорстокостей з боку повстанців.

Повстанці звинуватили війська Каддафі у вбивстві більш як 150 полонених напередодні відступу з урядового укріпленого кварталу в Тріполі, повідомляє Франс Прес з посиланням на одного з військових керівників повстання Абделя Нагіну Млегту. "У Баб-аль-Азізії була бійня", - заявив Млегта, додавши, що охоронці закидали людей гранатами.

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З Національного інвестиційного фонду Лівії зникли 2,9 млрд дол., передає Бі-бі-сі. Про це пресі повідомив колишній член уряду Муаммара Каддафі Махмуд Баді, запрошений Перехідною національною радою (ПНР) для контролю над засобами фонду.

На думку М.Баді, гроші були вкрадені колишніми членами уряду М.Каддафі. "Ми використаємо всі доступні засоби, вдамося до допомоги експертів, звернемося у відповідні інстанції, але знайдемо відповідальних за те, що сталося", - заявив він.

Національний інвестиційний фонд Лівії був заснований 2006 р. одним із синів М.Каддафі Саїфом аль-Ісламом. Загальний обсяг фонду - близько 70 млрд дол., частина цих коштів пішла на іноземні інвестиції в акції таких компаній як італійський банк UniCredit, італійський футбольний клуб "Ювентус", зауважує РосБізнесКонсалтинг.

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Колона з шістьох броньованих автомобілів Mercedes перетнула кордон Лівії і попрямувала до Алжиру, передає Reuters з посиланням на єгипетські ЗМІ. Співрозмовник у військовій раді лівійських повстанців припустив, що в кортежі був М.Каддафі з синами, а також найближче оточення лівійського лідера.