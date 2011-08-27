У Примор'ї РФ - третій випадок нападу акули на людей
12:35, 27 серпня 2011Світ
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За хижачкою полюють
У Примор`ї РФ зафіксовано три випадки нападу акули на людей
Як передає РІА «Новости»,17 серпня акула напала на 25-річного чоловіка в бухті Теляковського, відкусивши йому кисті рук.
Днем пізніше, 18 серпня, біля острова Желтухіна акула напала на 16-річного хлопця, покусавши йому ноги.
Третій напад акули на відпочиваючого стався 27 серпня на "дикому" пляжі селища Слов`янка в Хасанському районі Примор`я. Чоловіка було доставлено до лікарні з пошкодженням передпліччя і подряпинами на тілі.
Акулу ловлять сім риболовецьких суден із професійними рибалками і вченими на борту.
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