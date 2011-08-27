В Індонезії затонув пором: є загиблі

У Індонезії поблизу острова Сулавесі затонув пором, загинуло 10 людей.

Як передає ІТАР-ТАРС, серед загиблих - 9-місячна дитина. Декілька осіб числяться зниклими без вісті.

Врятувати вдалося 93 осіб, включаючи 61 дорослого, 13 дітей і 19 членів екіпажу. У списку пасажирів числилася 91 особа, проте реальна кількість людей на поромі набагато перевищувала цю цифру.

Поромне сполучення є основним видом транспорту між численними островами індонезійського архіпелагу. Проте умови безпеки на поромних переправах перебувають на вкрай низькому рівні, що регулярно призводить до трагедій. У січні 2010 року перевантажене судно затонуло поблизу Сулавесі, загинуло 335 пасажирів.