Домінік Стросс-Кан прибув до Вашингтона
14:39, 27 серпня 2011Світ
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Планує повернутися до Франції.
Він зупинився в будинку, де жив разом з дружиною до свого арешту в Нью-Йорку, передає "Эхо Москвы"з посиланням на "Франс Прес".
В американській столиці колишній глава МВФ збирається відвідати своїх колег по Валютному фонду. Візит матиме приватний характер, заявляють в організації.Цього тижня суд Нью-Йорка зняв зі Стросс-Кана звинувачення в згвалтуванні. Через кілька днів йому повернули паспорт. Сам економіст і політик уже заявив, що планує повернутися до Франції.
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