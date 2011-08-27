Домінік Стросс-Кан прибув до Вашингтона

Він зупинився в будинку, де жив разом з дружиною до свого арешту в Нью-Йорку, передає "Эхо Москвы"з посиланням на "Франс Прес".

В американській столиці колишній глава МВФ збирається відвідати своїх колег по Валютному фонду. Візит матиме приватний характер, заявляють в організації.Цього тижня суд Нью-Йорка зняв зі Стросс-Кана звинувачення в згвалтуванні. Через кілька днів йому повернули паспорт. Сам економіст і політик уже заявив, що планує повернутися до Франції.