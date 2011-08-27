У Чилі стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,8 зафіксовано сьогодні за 200 кілометрів на північ від столиці Чилі міста Сантьяго.

Як передає РІА «Новини»,про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Епіцентр землетрусу розміщувався за 7 кілометрів на південний захід від міста Ільяпель (близько 30 тис. жителів). Його вогнище залягало на глибині 65 кілометрів.

Відомостей про жертви і руйнування не надходило.

Чилі характеризується високою сейсмічною активністю. Наприкінці лютого минулого року в цій південноамериканській країні в результаті землетрусу магнітудою 8,8 і цунамі, що відбулося вслід за ним, загинуло понад 500 чоловік.