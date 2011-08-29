Ураган «Айрін» наближається до Канади

Штормове попередження, оголошене на східному узбережжі США 26 серпня у зв'язку з ураганом "Айрин", знято.

Як передає ІТАР-ТАСС, Національний центр із спостереження за ураганами США заявив, що "Айрин" більше не має ознак, які властиві для тропічного шторму. Найближчим часом він досягне канадських провінцій Нью- Брансвік і Нова Шотландія. За останніми даними, швидкість вітру в епіцентрі циклону досягає 80 км за годину.

Останні два дні стихія бушувала на сході США, обрушивши сильні зливи і вітри на узбережжі Атлантики, залишивши без світла мільйони жителів і призвівши до смерті щонайменше 21 людини. По одному жителю загинули в штатах Коннектикут, Мериленд, Нью-Джерсі і Флориді, троє - у штаті Нью-Йорк, у Вірджинії і Пенсільванії - по чотири людини. Найбільшу кількість жертв - шість - зафіксовано в Північній Кароліні, яка першою зустріла ураган.

Ураган не приніс значних руйнувань, але, втім, завдав серйозної шкоди. У регіоні випала більш як місячна норма опадів, призвівши до масштабних повеней. За даними телеканалу Сі-Ен-Ен, площа затопленої території перевищує розміри штату Нью-Йорк.