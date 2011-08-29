Вибори в Росії відбудуться 4 грудня

Вибори до Державної думи Росії відбудуться 4 грудня 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив під час зустрічі з лідерами семи зареєстрованих у РФ політичних партій.

«Указ такий - призначити вибори депутатів Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації нового скликання на 4 грудня 2011 року. Він набуває чинності з моменту його офіційної публікації», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Раніше представники всіх семи партій – «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР, «Справедлива Росія», «Правое дело», «Яблуко» і «Патріоти Росії» заявили про свій намір брати участь в думських виборах.

Водночас, за інформацією прес-служби руху «Лівий фронт», опозиційні партії, які не були зареєстровані у Мін’юсті Росії і таким чином не будуть допущені до виборів, мають намір провести громадську кампанію «Фіктивні вибори – поза законом!».

«В ході цієї кампанії громадяни мають намір добиватися скасування незаконних парламентських виборів, які відбудуться в Росії у грудні», - сказано в повідомленні.

В акції під гаслами «Вимагаємо скасування незаконних виборів!», «Ваші вибори – фарс!», «Вибори без опозиції – злочин!» мають намір взяти участь представники різних опозиційних партій. Зокрема, партії РОТ ФРОНТ, «Інша Росія», Партії народної свободи, партії «Батьківщина: здоровий глузд», партії «Трудова Росія» та інших.