У Путіна зреагували на погрозу Азарова

Росія розраховує на дотримання Україною принципів взаємності й на реалізацію в повному обсязі діючих домовленостей у газовій сфері.

Про це заявив прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ, передає РІА “Новости”.

«Москва виконує свої зобов`язання в повному обсязі й розраховує на дотримання принципів взаємності в цьому питанні», - сказав Д.ПЄСКОВ, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що уряд країни готовий почати судові розгляди з Росією з метою розірвати газові контракти.

Д.ПЄСКОВ додав, що тема газу постійно фігурує на переговорах різного рівня, в тому числі й на рівні контактів прем`єр-міністрів двох країн.

«Російська сторона виходить із того, що у нас є діючі домовленості, які реалізуються як Москвою, так і Києвом», - зазначив він.

У коментарі українському тижневику "Корреспондент" М.АЗАРОВ заявив, що в уряду країни немає іншого виходу, окрім розриву газового контракту з Росією.