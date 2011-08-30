Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

Уряд Японії на чолі з прем'єр-міністром Наото КАНОМ сьогодні у повному складі пішов у відставку, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Лідер правлячої Демократичної партії Японії Йосіхіко НОДА обраний новим прем'єр-міністром країни. За його кандидатуру проголосували 308 із 475 депутатів нижньої палати парламенту. 54-річний політик став шостим прем'єр-міністром Японії за останні п'ять років, зазначає «Газета.ру».

Н.КАН ще на початку серпня оголосив, що піде з посади після схвалення парламентом двох законопроектів - про поновлювані джерела енергії й про випуск державних облігацій. Наприкінці минулого тижня обидва закони було прийнято. А в понеділок Демократична партія обрала міністра фінансів Й.НОДУ своїм лідером.