МВФ дасть Сербії мільярд євро

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Сербії 18-місячний кредит на суму до мільярда євро.

Як повідомляє Лента.руз посиланням на місцеве агентство Tanjug, МВФ також вирішив змінити прогнози за кількома макроекономічними показниками країни.

Bloomberg пише, що МВФ підвищив планку бюджетного дефіциту Сербії на 2011 рік з 4,25 до 4,5 відсотка ВВП через скорочення доходів країни. Крім того, прогноз зі зростання ВВП Сербії знижено з 3 до 2 відсотків.

За умовами домовленості з МВФ, Сербія має скоротити державні витрати на 15 мільярдів динарів (210 мільйонів доларів).

Сербія після кризи 2008 року регулярно просить у міжнародних фінансових організацій і окремих країн антикризові кредити. Зокрема, Белград домовився про виділення йому трьох мільярдів євро за лінією МВФ. Після цього Сербія попросила кредит у Росії на мільярд євро, але офіційна Москва в 2009 році погодилася надати лише 200 мільйонів доларів.