Експерти назвали гірше місто в світі

За висновком британського тижневика "The Economist", гіршим на світі містом для мешкання є столиця Зімбабве - Хараре.

Об`єктом дослідження стали 140 міст світу, зокрема й ті, яких торкнулися війни, такі як Тріполі.

Хараре виявився на дні списку, оскільки, як зазначають автори дослідження, там постійні перебої з питною водою і електрикою, дуже погано з медичним обслуговуванням, транспортом, телефонним зв`язком та інтернетом.

Рейтинг найкомфортніших для мешкання міст світу, за версією журналу, очолили Мельбурн і Відень, відтіснивши на 3-ю позицію колишнього лідера, канадський Ванкувер. Далі: Торонто, Калгарі, Сідней, Гельсінкі, Перт, Аделаїда і Окленд.