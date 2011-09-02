Лупу не чув про ідею приєднання Придністров'я до України

Молдова не має наміру відмовлятися від реінтеграції Придністров`я до складу республіки. Про це заявив голова парламенту, в.о. Президента Молдови Маріан ЛУПУ в ексклюзивному інтерв`ю журналу WEEKLY.UA.

«Придністров`я – це територія суверенної Республіки Молдова, ми на цьому стояли і стоятимемо», – наголосив він.

Водночас М.ЛУПУ спростував інформацію, поширену сайтом Wikileaks у березні 2011 року, в якій йшлося про підтримку молдавськими політиками ідеї приєднання Придністров`я до України.

«Я про такий сценарій не чув. Та й говорити про подібні сценарії серйозно не можна», – сказав в.о. Президента.

Разом з тим, зазначив в.о. Президента, Молдова ніколи не застосовуватиме силу для врегулювання Придністровського конфлікту.

«Зіткнення двадцятирічної давності мають бути уроком для всіх: кров не повинна проливатися. Єдиний вихід із ситуації, що склалася, – мирні переговори. Кишинів готовий до них», – наголосив М.ЛУПУ.

Разом з тим, за словами лідера Молдови, на даний момент переговори між Молдовою і Придністров`ям про врегулювання конфліктної ситуації не ведуться через відсутність інтересу до них з боку Тирасполя.

«Ми, у свою чергу, активно виступаємо за відновлення переговорів у форматі 5+2 (за участю Росії, України і ОБСЄ як посередників, а ЄС і США – як спостерігачів)», – сказав в.о. Президента Молдови.

Він також висловив думку, що на відміну від сепаратистських конфліктів у Грузії чи Азербайджані, ситуація у Придністров`ї ніколи не мала ні етнічного, ні релігійного характеру.

«Цей конфлікт явно ідеологічного плану, він має іншу природу та інші перспективи», – зазначив М.ЛУПУ.