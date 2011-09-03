Росію занепокоїло розміщення американської РЛС у Туреччині

Російське Міністерство закордонних справ висловило занепокоєння з огляду на розміщення американської радіолокаційної станції (РЛС) в Туреччині. Як зазначено в офіційній заяві російського МЗС, розміщення системи ПРО НАТО в Туреччині проходить на тлі небажання США розглядати Росію як рівноправного партнера "в справі захисту Європи від ймовірних ракетних загроз".

У своїй заяві російський МЗС заявив про необхідність отримання від США і НАТО "твердих гарантій" того, що нова РЛС не буде спрямована проти стратегічних ядерних сил Росії, а також закликав активізувати й "наповнити реальним змістом" двостороннє обговорення в Раді Росія - НАТО концепції і архітектури європейської системи ПРО "з погляду її впливу на регіональну і глобальну стабільність".

2 вересня стало відомо, що американська й турецька сторони домовилися про розміщення на території Туреччини радіолокаційного комплексу X-Band, нагадує Лента.ру. Новий комплекс повинен увійти до складу європейської системи ПРО НАТО, він виконуватиме роль системи раннього сповіщення про запуск ракет далекого радіусу дії з території Ірану.

Новий турецький радар в рамках європейської системи ПРО НАТО передаватиме дані на американські крейсери, устатковані системою ПРО Aegis. Завданням цієї системи є безпосереднє перехоплення випущених балістичних ракет, зокрема, з території Ірану. Розгортання єдиної європейської системи протиракетної оборони НАТО планує завершити до 2018 року. Подібні системи ПРО США вже розмістила на території Ізраїлю і Японії.