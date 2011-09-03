Президент Польщі очолив рейтинг

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ очолив рейтинг політиків, яким найбільше довіряють громадяни Польщі.

Про це свідчить проведене 17-24 серпня опитування CBOS, результати якого є у розпорядженні УНІАН.

За даними опитування, Б.КОМОРОВСЬКИЙ здобув найвищий рівень довіри з моменту обрання на посаду глави Польської держави - 70%.

У липні 59-річному Б.КОМОРОВСЬКОМУ, який став Президентом у серпні минулого року, довіряли 66% респондентів.

Друге місце у рейтингу довіри посів голова уряду Дональд ТУСК з 52%, а трійку лідерів замикає лідер Польської селянської партії (PSL), партнер прем`єра по урядовій коаліції Вальдемар ПАВЛЯК (49%).

Серед тих, кому поляки довіряють найбільше, - міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ (46%) та лідер опозиційної парламентської партії "Союз лівих демократів" (SLD) Гжегож НАПЄРАЛЬСЬКИЙ.

Лідеру найпопулярнішої опозиційної партії "Право і справедливість" (PIS) Ярославу КАЧИНСЬКОМУ довіряють 32% з 1051 опитаних у рамках дослідження поляків.