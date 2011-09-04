У Лівії переговори про здачу м.Бані-Валід не дали результатів

Командувач повстанською армією Мухаммад аль-Фассі заявив, що переговори про здачу міста Бані-Валід - одного з останніх опорних пунктів прибічників скинутого лівійського лідера - не дали результатів, і сьогодні сили повстанців почнуть штурм міста, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що сили повстанців також оточили прихильників Каддафі в його рідному місті - Сирті та військову базу в місті Себха на південному заході країни, яка перебуває під контролем лояльних поваленому лівійському лідеру сил.

30 вересня італійське агентство ANSA повідомила, що до Бані-Валід з Тріполі втік Муаммар Каддафі. Джерела в дипломатичних колах Лівії розповіли агентству, що разом з ним у Бані-Валід перебуває його син Сааді, а інший син Хаміс, командир елітної бригади урядових військ, швидше за все, був убитий під час відступу до Бані-Валіда. Хаміс їхав у захищеній Toyota Land Cruiser, коли в нього влучив снаряд, імовірно випущений з вертольота сил НАТО, повідомив телеканал Sky News.

Місто Бані-Валід розташоване на території найбільшого племені Лівії - племені варфалла, яке налічує один мільйон із шістьох мільйонів лівійців. Відомо, що Каддафі набирав тут багатьох особистих охоронців і включав представників племені до своїх "революційних комітетів", поряд з найбільш вірними йому племенами аль-Магара і аль-Каддафі. З іншого боку, варфалла брала участь у заколоті проти Каддафі 1993 року, багато його лідерів були відправлені до в`язниці або страчені.