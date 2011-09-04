Аль-Каїда знову шукає льотчиків

ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки США попередили про небезпеку терористичних атак з використанням легкомоторних літаків, повідомляє Associated Press.

Це попередження вийшло напередодні десятої річниці атаки 11 вересня, під час якої нападники захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери і спрямували їх у вежі Світового торговельного центру в Нью-Йорку, а також на будинок Пентагону.

За даними влади, більш точної і достовірної інформації про можливі загрози поки немає. Як випливає із звіту спецслужб, який має AP, "Аль-Каїда" планувала атаки з використанням авіації, оскільки вони можуть мати більш руйнівні наслідки, ніж інші види нападів.

У п`ятисторінковому звіті йдеться про те, що "Аль-Каїда" продовжує виявляти цікавість до вербування технічних фахівців на Заході, які згодом могли б навчитися управлінню легкомоторним літаком.

Документ був розісланий до територіальних підрозділів правоохоронних органів і чиновникам на місцях, не отримавши якогось спеціального статусу. Водночас влада посилила заходи безпеки по всій країні напередодні річниці, повідомляє Бі-бі-сі.