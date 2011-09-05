Членство Киргизії у СОТ не заважає вступити до МС?

Киргизія готова вступити до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, при цьому залишаючись учасницею Світової організації торгівлі (СОТ), повідомив прем`єр-міністр Киргизії Алмазбек Атамбаєв в інтерв`ю "Российской газете".

Раніше уряд Киргизії прийняв стратегічне рішення про приєднання до Митного союзу. Була створена урядова міжвідомча комісія з переговорів про приєднання Киргизії до Митного союзу і Єдиного економічного простору Росії, Казахстану і Білорусі.

"Ми сповнені рішучості вступити до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. При цьому Киргизія залишиться учасницею СОТ", - цитує РІА "Новости".