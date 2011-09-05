Членство Киргизії у СОТ не заважає вступити до МС?
05:29, 05 вересня 2011Світ
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Заявляє прем`єр-міністр країни
Киргизія готова вступити до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, при цьому залишаючись учасницею Світової організації торгівлі (СОТ), повідомив прем`єр-міністр Киргизії Алмазбек Атамбаєв в інтерв`ю "Российской газете".
Раніше уряд Киргизії прийняв стратегічне рішення про приєднання до Митного союзу. Була створена урядова міжвідомча комісія з переговорів про приєднання Киргизії до Митного союзу і Єдиного економічного простору Росії, Казахстану і Білорусі.
"Ми сповнені рішучості вступити до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. При цьому Киргизія залишиться учасницею СОТ", - цитує РІА "Новости".
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