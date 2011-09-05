Число жертв тайфуну "Талас" в Японії зросло до 27 осіб, 51 людина як і раніше вважається зниклою безвісти, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на японське інформагентство Кіодо.

Ці цифри можуть зрости після того, як будуть розчищені дороги, і рятувальні операції можна буде проводити в повному масштабі.

У суботу та неділю тайфун пройшов через південь країни, торкнувшись і найбільшого японського острова Хонсю. Близько 3,6 тисяч осіб виявилися заблокованими в затоплених будинках у префектурі Вакаяма. Частину залізничних мостів зметено річками, що вийшли з берегів.

Значних збитків завдано й префектурі Нара. Частково тайфун зачепив також західну частину передмістя Токіо: через небезпеку злив було закрито декілька ділянок швидкісної автомагістралі в декількох десятках кілометрів від центру столиці.

По мірі наближення до узбережжя Приморського краю Росії тайфун "Талас" у ніч на понеділок перетворився на тропічний шторм і в найближчу добу змінить погоду в Примор`ї. Вже вночі в східних районах регіону почалися сильні дощі. Найближчої доби загроза інтенсивних дощів у південних, східних і центральних районах краю збережеться.