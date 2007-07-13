Посол Фінляндії завершує свою місію в Україні

Посол Фінляндської Республіки в Україні Лаура РЕЙНІЛЯ, яка завершує свою місію в нашій державі, подякувала Міністерству закордонних справ України за плідну співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сьогодні в МЗС відбулася зустріч міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА з Л.РЕЙНІЛЯ з нагоди завершення її дипломатичної місії в Україні.

Під час зустрічі Л.РЕЙНІЛЯ подякувала за можливість плідної співпраці з МЗС України та зазначила позитивні зрушення в українському суспільстві, які вона спостерігала протягом чотирьох років свого перебування в Україні як Посла Фінляндії.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив активний та дієвий внесок Л.РЕЙНІЛЯ у розвиток двосторонніх відносин між Україною та Фінляндію і висловив вдячність за підтримку Фінляндією європейських прагнень України, особливо під час головування Фінляндії в ЄС у другій половині 2006 року.

А.ЯЦЕНЮК побажав Л.РЕЙНІЛЯ успіхів у її подальшій дипломатичній роботі і висловив сподівання, що співробітництво між Україною та Фінляндією залишатиметься на досягнутому високому рівні.