Посол Фінляндії завершує свою місію в Україні
...і дякує МЗС за співпрацю
|Лаура РЕЙНІЛЯ
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сьогодні в МЗС відбулася зустріч міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА з Л.РЕЙНІЛЯ з нагоди завершення її дипломатичної місії в Україні.
Під час зустрічі Л.РЕЙНІЛЯ подякувала за можливість плідної співпраці з МЗС України та зазначила позитивні зрушення в українському суспільстві, які вона спостерігала протягом чотирьох років свого перебування в Україні як Посла Фінляндії.
А.ЯЦЕНЮК підкреслив активний та дієвий внесок Л.РЕЙНІЛЯ у розвиток двосторонніх відносин між Україною та Фінляндію і висловив вдячність за підтримку Фінляндією європейських прагнень України, особливо під час головування Фінляндії в ЄС у другій половині 2006 року.
А.ЯЦЕНЮК побажав Л.РЕЙНІЛЯ успіхів у її подальшій дипломатичній роботі і висловив сподівання, що співробітництво між Україною та Фінляндією залишатиметься на досягнутому високому рівні.