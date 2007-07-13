Бразильський суд видав ордер на арешт Березовського
08:09, 13 липня 2007Світ
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Запит передано в Інтерпол
|Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Як повідомляє ІТАР-ТАРС, крім Березовського виданий ордер на арешт інших співвласників МСІ – іранця Кіа Джурабчіана і фінансового директора інвестиційної групи Ноян Бедру, національність якого не вказується. Генеральна прокуратура Бразилії підозрює керівництво МСІ у відмиванні грошей і створенні злочинної групи.
Оскільки Березовський, Джурабчіан і Бедру знаходяться за межами Бразилії, запит на їх арешт передано в Інтерпол. Крім цього, заморожені рахунки МСІ в південноамериканській країні.
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