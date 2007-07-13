Бразильський суд видав ордер на арешт Березовського

08:09, 13 липня 2007
Світ
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Запит передано в Інтерпол

Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Бразильський суд видав ордер на арешт російського підприємця Бориса Березовського. Таким чином суддя задовільнив запит бразильської генеральної прокуратури, що вимагає арешту керівників інвестиційної групи "Медіа спортс інвестмент" (МСІ) - спонсора бразильського футбольного клубу "Корінтіанс".

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, крім Березовського виданий ордер на арешт інших співвласників МСІ – іранця Кіа Джурабчіана і фінансового директора інвестиційної групи Ноян Бедру, національність якого не вказується. Генеральна прокуратура Бразилії підозрює керівництво МСІ у відмиванні грошей і створенні злочинної групи.

Оскільки Березовський, Джурабчіан і Бедру знаходяться за межами Бразилії, запит на їх арешт передано в Інтерпол. Крім цього, заморожені рахунки МСІ в південноамериканській країні.

 

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